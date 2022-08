Ancelotti se torna o técnico com mais Supercopas da Europa

AFP 10/08/2022 - 19:07 Compartilhe

O italiano Carlo Ancelotti se tornou o técnico com mais títulos na Supercopa da Europa nesta quarta-feira, ao conquistar o quarto de sua carreira na vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt.

Ancelotti estava empatado na lista de vencedores com Pep Guardiola (ambos com 3 troféus) e agora está à frente do técnico catalão.

Os dois primeiros de seus quatro títulos foram conquistados no banco do Milan, primeiro em 2003 com uma vitória por 1 a 0 sobre o Porto e depois em 2007 com um triunfo de 3 a 1 sobre o Sevilla. Os dois jogos foram disputados no Stade Louis II, em Mônaco.

Os dois seguintes foram no comando do Real Madrid.

Em 2014, ‘Carletto’ levou o time ‘merengue’ a se tornar ‘supercampeão’ com uma vitória por 2 a 0 sobre o Sevilla em Cardiff.

A este retrospecto se somam ainda dois títulos conquistados por Ancelotti como jogador do Milan, em 1989 e 1990.

Guardiola foi três vezes campeão da Supercopa da Europa como treinador: duas vezes pelo Barcelona (2009 e 2011) e uma vez pelo Bayern de Munique (2013).

Entre os jogadores, o italiano Paolo Maldini e o brasileiro Daniel Alves eram até esta quarta-feira os únicos com quatro títulos.

A eles se juntam agora o alemão Toni Kroos, o francês Karim Benzema, o croata Luka Modric e o espanhol Dani Carvajal.

Com o título desta quarta-feira, o Real Madrid alcançou no topo da lista de outros vencedores desta competição da Uefa com um total de cinco títulos: Barcelona e Milan.

