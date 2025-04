Ancelotti recusa oferta da seleção brasileira, diz jornal

ROMA, 30 ABR (ANSA) – O técnico Carlo Ancelotti recusou a oferta feita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para treinar a seleção canarinha após o Real Madrid travar as negociações por não aceitar pagar a multa rescisória da demissão do italiano, cujo vínculo com o clube vai até junho de 2026.

A informação foi divulgada na noite da última terça-feira (29) pelo Marca, principal jornal esportivo da Espanha, que alega que a conversa para o italiano assinar com a CBF terminou sem nenhuma concretização.

Com os maus resultados do Real Madrid na atual temporada, o presidente do clube, Florentino Pérez, concluiu que a melhor escolha era antecipar a saída de Ancelotti. Diante disso, o italiano começou a negociar com a CBF.

No entanto, o treinador exigiu receber a multa rescisória pelo encerramento antecipado do acordo com o Real, o que fez Pérez recusar a pagar a quantia, pois aceitaria liberá-lo de graça.

Segundo a publicação, Ancelotti teria agradecido a oportunidade diretamente ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, mas recusou a oferta. Um dos motivos para o recuo pode ter sido uma proposta “irrecusável” da Arábia Saudita.

O jornal explica ainda que o italiano receberia 50 milhões de euros (R$ 320 milhões) por temporada, completamente livre de impostos, no mundo árabe.

Com o encerramento das negociações, Jorge Jesus, de saída do Al-Hilal, é considerado o favorito para assumir a seleção brasileira. (ANSA).