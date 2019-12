Ancelotti quer Everton disputando competições europeias

Nomeado no sábado para o cargo de técnico do Everton, atual 15º colocado do Campeonato Inglês, o italiano Carlo Ancelotti afirmou nesta segunda-feira que tem como objetivo classificar o clube inglês para as competições europeias no futuro, reconhecendo que isso “não será feito de um dia para outro”.

“Aqui (na Inglaterra) há muitas equipes fantásticas, mas queremos ser ambiciosos. Queremos ser competitivos e jogar no cenário europeu seria algo bom”, declarou Ancelotti em sua primeira coletiva de imprensa como técnico do Everton.

Mas o italiano, que se expressou em inglês na coletiva, completou que isso “levará tempo, não será de um dia para outro”.

Questionado sobre os motivos que o fizeram aceitar treinar o Everton, após passagens por clubes da elite europeia como Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern de Munique e Napoli, Ancelotti elogiou a ambição mostrada pelo modesto clube de Liverpool.

“O clube quer construir um novo estádio, a ambição do clube é muito elevada e me entusiasma a ideia de fazer parte desse projeto”, afirmou Ancelotti.

“Agora tenho uma ideia da equipe e do elenco (…) Há uma boa mescla de jogadores experientes e podemos ver o sentimento de pertencimento” ao clube, valorizou o treinador de 60 anos.

Nas próximas semanas, o Everton disputará quatro partidas. Os dois primeiros mais acessíveis, contra Burnley e Newcastle, antes de enfrentar o Manchester City fora de casa e o rival liverpool pela terceira rodada da Copa da Inglaterra.

