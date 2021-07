Ancelotti pede contratação de Richarlison no Real Madrid, diz portal Atacante brasileiro trabalhou com novo comandante merengue no Everton e dificuldade econômica pode fazer clube espanhol mirar em outros nomes para a temporada

Carlo Ancelotti, novo técnico do Real Madrid, quer a contratação do atacante Richarlison, segundo a “Goal”. O comandante italiano trabalhou com o brasileiro no Everton e as informações apontam que uma oferta pode ser feita nas próximas semanas.

No entanto, o processo ainda está em uma etapa embrionária. Até o momento, não houve nada além de uma chamada dos espanhóis em busca de informações sobre o camisa sete. Além disso, o valor sobre uma possível transferências também não foi tratado.

Embora o sonho do Real Madrid seja a chegada de Mbappé, o Paris Saint-Germain não deve facilitar a saída do francês. Com isso, Richarlison se torna uma alternativa viável apesar de ser o principal jogador do Everton e ter contrato com o clube inglês até 2024.

Os merengues contam com diversos jogadores que cumprem a função de extremos tanto pelo lado direito quanto pelo esquerdo. O elenco já conta com Vinícius Júnior, Hazard, Bale, que retorna de empréstimo, Rodrygo e Vásquez.

