Ancelotti nega rumores sobre saída do Real Madrid

ROMA, 21 JAN (ANSA) – “Quero ser bem claro, nunca decidirei a data da minha saída deste clube, nunca em minha vida”. Foi com essas palavras que o técnico italiano Carlo Ancelotti rebateu nesta terça-feira (21) os rumores divulgados pela imprensa espanhola sobre sua suposta saída do comando do Real Madrid no final da temporada.

A declaração foi dada durante coletiva de imprensa na véspera do jogo do Real Madrid contra o RB Salzburg pela Liga dos Campeões.

Ancelotti afirmou que pode deixar o clube amanhã ou daqui um ano, mas seu objetivo é completar os mesmos quatros anos que o presidente Florentino Pérez, reeleito, permanecerá.

“Sei perfeitamente que esse dia chegará, mas não sei quando. E eu não decido isso. Pode acontecer amanhã, depois do jogo contra o Salzburg, daqui a alguns jogos, daqui a um ano, cinco anos, depende”, acrescentou ele, sorrindo.

Por fim, enfatizou brincando que “tem uma vantagem”. “Florentino vai ficar aqui mais quatro anos, e o meu objetivo é chegar a esses quatro anos… E assim organizamos uma grande despedida juntos”, concluiu.

Esta não é a primeira vez que boatos apontam a saída de Ancelotti do Real Madrid. Em dezembro de 2023, o técnico era cotado para assumir a seleção brasileira, mas renovou com o time espanhol. (ANSA).