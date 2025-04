Ancelotti evita falar sobre seu futuro após derrota na Copa do Rei: ‘Não é questão para hoje’

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, não quis comentar seu futuro no clube após a derrota para o Barcelona por 3 a 2 com gol aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação na final da Copa do Rei neste sábado, em Sevilha.

Cotado para assumir a seleção brasileira após demissão de Dorival Júnior, o técnico italiano foi questionado se o título poderia garantir a continuidade no Real. “Posso continuar, posso sair, mas isso será uma questão para as próximas semanas, não hoje”, afirmou Ancelotti, que além do interesse da CBF tem sondagens para assumir a Roma.

Eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões, o Real Madrid tem sua última chance de título na temporada no Campeonato Espanhol, mas a situação é complicada. A cinco rodadas para o fim da disputa, o clube está 4 pontos atrás do Barcelona. No dia 11 de maio, os times se enfrentam em Barcelona, mas além da vitória no confronto direto, o Real precisa de um tropeço do rival.

Ancelotti disse que apesar da derrota neste sábado, o Real fez o “trabalho que tinha que fazer”. “É uma pena que não tenhamos conseguido levantar o troféu, mas não há do que reclamar”, afirmou o técnico, que classificou a final como um bom jogo.

“O primeiro tempo foi difícil para nós, e o segundo foi muito melhor. Jogamos bem esta noite, e não há nada a criticar à equipe. Se tivéssemos vencido, não teria sido um escândalo. No segundo tempo, estivemos mais próximos de vencer do que nossos adversários.”

Ancelotti começou a partida com Mbappé, recuperado de contusão, no banco e disse que optou por utilizar o atacante francês no segundo tempo. “Ele não aguentaria 90 minutos, e preferi colocá-lo em campo quando o ritmo já estivesse um pouco mais lento. Ele jogou muito bem, marcou o gol de empate.”