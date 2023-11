Ancelotti elogia Xavi, criticado no Barça: ‘Tem recursos para lidar com a situação’

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/11/2023 - 16:11 Para compartilhar:

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, elogiou nesta terça-feira (28) Xavi Hernández, que vem tendo seu trabalho à frente do Barcelona questionado pelo desempenho abaixo do esperado da equipe nos últimos jogos.

O Barça, atual campeão espanhol, é o quarto colocado em LaLiga, depois do empate em 1 a 1 com o Rayo Vallecano no último sábado, resultado que aumentou a pressão sobre o treinador catalão.

O time ‘blaugrana’ tem um jogo decisivo na fase de grupos da Liga dos Campeões nesta terça-feira, contra o Porto, e precisa vencer para garantir vaga nas oitavas de final.

“Não lhe dou nenhum conselho. Ele conhece muito bem o futebol e sabe que há críticas às vezes”, disse Ancelotti sobre Xavi. “Tem a experiência para lidar muito bem com tudo isto. É mais jovem do que eu, mas conhece muito bem o ambiente. Tem todos os recursos para lidar bem com esta situação”, acrescentou.

O Real Madrid, já classificado para as oitavas da Champions, recebe na quarta-feira o Napoli, que no último sábado fez seu primeiro jogo sob comando do técnico Walter Mazzarri, com vitória por 2 a 1 sobre a Atalanta.

“É um treinador muito experiente, que conhece muito bem o futebol italiano. É um grande amigo e acho que a mudança de treinador sempre acrescenta uma motivação aos jogadores”, afirmou Ancelotti, que também já comandou o time napolitano.

“Fui muito bem no Napoli e não tenho nenhuma revanche”, lembrou o técnico de 64 anos sobre sua passagem pelo clube italiano, entre 2018 e 2019.

