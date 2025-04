Ancelotti elogia Güler e cobra Endrick após vitória do Real sobre o Getafe: ‘Deve aprender’

Após a vitória magra do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Getafe, nesta quarta-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol, o técnico Carlo Ancelotti fez uma análise franca sobre o desempenho da equipe e comentou, em especial, a atuação dos jovens Arda Güler e Endrick. Autor do gol do triunfo fora de casa, o meia turco recebeu elogios públicos do treinador, enquanto o brasileiro foi criticado por uma jogada mal executada.

“Teve duas oportunidades. Na primeira, ele não poderia ter feito melhor. Na segunda, talvez estivesse impedido, mas ele não pode fazer essas coisas. É jovem, deve aprender. Ele deve chutar o mais forte possível. Não pode fazer teatro. No futebol, o clube de teatro não existe…”, afirmou Ancelotti, em tom de cobrança ao jovem atacante brasileiro, que foi substituído logo após desperdiçar chance clara com uma cavadinha em jogada cara a cara com o goleiro.

Por outro lado, Güler, de 20 anos, foi exaltado por sua capacidade técnica e visão de jogo. “Acho que o futuro do Arda Güler será mais como meio-campista do que como atacante. A qualidade que ele tem na construção de jogadas é fenomenal. Ele mostrou mais uma vez sua melhor qualidade hoje”, destacou o treinador italiano, que tem dado mais minutos ao jogador turco nas últimas rodadas da temporada.

Ancelotti também saiu em defesa de Rodrygo, que vive um jejum de gols, mas segue com prestígio no elenco. “O Rodrygo tem que jogar. Ele marcou em muitos jogos importantes e eu confio plenamente nele”, declarou. “A falta de gols do Rodrygo? Não estou preocupado. Tenho total confiança.”

Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 72 pontos e segue na vice-liderança do Campeonato Espanhol, mantendo-se na briga com o líder Barcelona. No entanto, a atenção agora se volta para outro clássico decisivo: a final da Copa do Rei, marcada para sábado, às 17h (de Brasília), em Sevilha.

Questionado sobre o favoritismo do Barça na final, Ancelotti foi direto: “Barcelona é favorito para o clássico, mas final é final. Qualquer coisa pode acontecer.”