Ancelotti diz que título do Intercontinental seria ‘cereja do bolo’ em ano espetacular do Real

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/12/2024 - 9:56 Para compartilhar:

O técnico Carlo Ancelotti indicou que o Real Madrid está encarando a decisão da Copa Intercontinental com seriedade. Após o empate por 3 a 3 com o Rayo Vallecano, neste sábado, o treinador enfatizou que o título seria a ‘cereja do bolo’ para uma equipe que conquistou o Campeonato Espanhol, a Liga dos Campeões da Europa, a Supercopa da Uefa, e a Supercopa da Espanha .

“Eu vejo um bom futuro, há uma grande oportunidade de ganhar um título. Seria a cereja no bolo de um ano espetacular”, afirmou o treinador que ainda não divulgou a lista de relacionados para o Intercontinental. Ele, no entanto, não poderá contar com os lesionados: Éder Militão, David Alaba, Ferland Mendy, Dani Carvajal, Eduardo Camavinga e Kylian Mbappé.

Por outro lado, poderá contar com os brasileiros Rodrygo, recuperado de uma lesão muscular na perna esquerda, e Vinícius Júnior, eleito o segundo melhor jogador pela Fifa, apenas atrás de Rodri, do Manchester City. Ele inclusive explicou a ausência do craque entre os titulares diante do Rayo Vallecano.

“Vinícius não começou porque jogou 90 minutos (contra a Atalanta) após se recuperar da lesão. Tem recebido oportunidades e creio que fez um bom jogo. Já o Rodrygo voltou ao seu melhor nível”, completou.

Dono de oito títulos intercontinentais, o Real Madrid vai em busca do nono nesta quarta-feira, às 14h, pelo horário de Brasília, diante do Pachuca, do México, no estádio Lusail, mesmo local do título da Argentina sobre a França, nos pênaltis, na Copa do Mundo de 2022.

Adversário do Real Madrid, o Pachuca foi responsável pela eliminação do Botafogo com uma vitória por 3 a 0. Neste sábado, bateu o Al-Ahly, nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal.