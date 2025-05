Ancelotti despista sobre saída do Real Madrid

ROMA, 3 MAI (ANSA) – O multicampeão italiano Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, declarou neste sábado (3) que não sabe quando será seu último dia no comando do clube espanhol e preferiu permanecer em silêncio em relação ao seu futuro.

Carletto, que é bastante cortejado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e por clubes sauditas, destacou seu bom relacionamento com os merengues.

“Não sei o que vai acontecer, mas aconteça o que acontecer, será uma despedida fantástica. Nunca tive um desentendimento com o clube em seis anos, nem terei no meu último dia, que não sei quando será. Pode ser 25 de maio de 2026, 2030…”, disse Ancelotti.

Aparentando tranquilidade, o experiente treinador garantiu que está concentrado apenas na reta final da temporada. O próximo compromisso do Real Madrid será no domingo (4), contra o Celta de Vigo, no Santiago Bernabéu, pela 34ª rodada da LaLiga.

“A verdade é que tenho muito carinho pelo meu clube, jogadores e torcedores. Não vou falar do meu futuro antes do dia 25. Sei perfeitamente o que tenho que fazer, o que farei e o que estou fazendo”, declarou.

Além da seleção brasileira, que viu as conversas com Carletto esfriarem recentemente, de acordo com a imprensa, Al-Hilal e Al-Ahli desejam o italiano e não vão poupar esforços financeiros para isso. A equipe de Riad, recentemente eliminada da Liga dos Campeões da Ásia, despediu o português Jorge Jesus, outro alvo da CBF, e abriu caminho para a possível chegada de Ancelotti.

(ANSA).