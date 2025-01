Ancelotti defende Vini Jr. após expulsão: ‘É difícil suportar o que ele suporta’

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, defendeu Vini Jr., que foi expulso contra Valência, em partida atrasada da 12ª rodada do Espanhol, na sexta-feira, no estádio Mestalla. O Real aguarda a sanção que a Comissão Disciplinar poderá aplicar ao brasileiro, mas Ancelotti disse esperar que ele não seja suspenso.

“Estamos convencidos de que não foi vermelho, foi amarelo”, afirmou o técnico sobre o lance. “Esperamos que ele não perca partidas.”

Aos 35 minutos do segundo tempo, após uma jogada individual, Vini Jr. caiu na grande área do Valência e o goleiro Dimitrievski cutucou o brasileiro, que revidou com um empurrão. O árbitro deu cartão amarelo para o goleiro e expulsou o brasileiro, após analisar no VAR.

“Não estou no lugar dele, mas é difícil suportar tudo que ele suporta, os insultos… Mas ele tenta melhorar. Obviamente ele está triste com a expulsão, pediu desculpas, mas temos que olhar para frente”, afirmou Ancelotti.

O Real Madrid enfrenta o Deportiva Minera pela Copa do Rei, nesta segunda-feira, e o atacante brasileiro foi relacionado. “Quem não viaja é Courtois e Rudiger, o resto vai. Quero dar minutos a outros que jogaram um pouco menos”, afirmou o técnico.

Apesar de enfrentar um time que não está na elite da Espanha, Ancelotti diz que não falta entusiasmo para a partida. “É uma competição importante que nos deu muitas alegrias nos últimos anos. Respeitamos o rival, a camisa e a competição.”