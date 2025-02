Ancelotti defende bronca de Modric em Vini Jr.: ‘Tem que respeitar’

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, saiu em defesa do veterano meio-campista Luka Modric, que discutiu com o brasileiro Vini Jr. durante a vitória do time da capital espanhola, nesta quarta-feira, sobre

o Leganés, pela Copa do Rei.

Modric reclamou de Vini Jr. depois de o atacante não ter voltado à defesa para marcar, em um momento do jogo em que o Real havia cedido o empate para a equipe da casa depois de abrir 2 a 0. O brasileiro respondeu ao croata e o meia uruguaio Valverde se juntou a Modric na discussão, fazendo com que Vini deixasse a cena.

“Se o Modric disse, tem que respeitar o que o Modric disse. Sempre”, declarou na entrevista coletiva após a partida o técnico italiano Carlo Ancelotti. Perguntado por um jornalista sobre o entrevero, o jogador croata evitou polêmica. “Como vou ficar com o Vini? São coisas do futebol. Você vê tudo que não precisa ver.”

O Real Madrid acabou vencendo a partida por 3 a 2 e classificando-se às semifinais da Copa do Rei. Modric fez o primeiro gol da partida, Endrick ampliou e o jovem atacante Gonzalo García marcou nos acréscimos do segundo tempo o gol da vitória.

Modric, de 39 anos, está no Real Madrid desde 2012 e segue atuando com regularidade pela equipe espanhola, ainda que já não seja titular absoluto. Vini Jr., de 24 anos, desde 2018 no Real, é titular da equipe de Ancelotti.