Ancelotti critica comportamento de Luis Rubiales

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, criticou nesta quinta-feira (24) o comportamento do presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, que beijou a jogadora Jenni Hermoso na boca após a conquista da Copa do Mundo feminina pelas espanholas.

“É um assunto delicado. É um comportamento de que não gostei. Não é algo que um presidente deva fazer”, disse Ancelotti durante uma coletiva de imprensa.

Mas Ancelotti disse que não queria comentar se Rubiales deveria renunciar, alegando que “há órgãos que devem decidir sobre esta questão”.

Desde o fato ocorrido no último domingo em Sydney, quando logo após o título espanhol Rubiales foi visto segurando a cabeça da atacante com as duas mãos, antes de beijá-la inesperadamente na boca, as críticas contra ele não impediram a chuva de críticas vindas de todas as áreas.

O presidente em exercício do governo espanhol, a Associação de Jogadores de Futebol Espanhóis (AFE), a Liga Profissional de Futebol Feminino e até uma das jogadoras mais conhecidas, a americana Megan Rapinoe, deram declarações duras contra Rubiales, cujo permanência no cargo parece cada vez mais difícil.

Rubiales, que no início chegou a insultar quem o criticava, depois pediu desculpas num vídeo: “Há um fato que devo lamentar e é o que aconteceu entre uma jogadora e eu, com uma relação magnífica entre ambos, assim como com outras, e onde certamente errei”.

Mas as suas desculpas não foram convincentes, tanto que o governo espanhol exigiu um “relatório urgente e transparente” da RFEF.

Na tarde de quarta-feira, Jenni Hermoso anunciou em um comunicado que deixaria seu sindicato, o Futpro, assumir a responsabilidade de sua defesa, que pediu “medidas exemplares” contra Rubiales.

Em meio à crescente pressão para que se tome uma medida contra Rubiales, a RFEF convocou uma assembleia de emergência para esta sexta-feira (25) e ativou uma investigação interna sobre o incidente.

