Ancelotti convoca seis jogadores do Flamengo em primeira pré-lista para Seleção

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, convocou seis jogadores do Flamengo na primeira pré-lista. Danilo, Wesley, Léo Ortiz, Alex Sandro, Gerson e Predo foram os escolhidos.

Além deles, Fabrício Bruno, ex-Flamengo e atualmente no Cruzeiro, e o meia do São Paulo Oscar também estão na lista prévia. O Brasil irá jogar contra o Equador no dia 5 de junho, em Guayaquil, e o Paraguai em 10 de junho, na Arena Corinthians (SP).

Devido a uma norma da Fifa, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) precisa comunicar aos clubes em até 15 dias antes da apresentação, que deve ocorrer no dia 2, pois é obrigatória a presença dos convocados.

A pré-lista de Ancelotti foi definida após reuniões com o diretor de seleções, Rodrigo Caetano, e o coordenador técnico, Juan, em Madri, na Espanha. A relação conta com cerca de 50 nomes, que deve ser reduzida aos 23 finais na apresentação do treinador.

Os jogadores rubro-negros Wesley, Léo Ortiz e Gerson chegaram a participar da última Data Fifa de Dorival Júnior. Já Alex estava na pré-lista e ficou de fora da convocação final.

Pedro, por sua vez, volta ao radar da Seleção depois de oito meses. O centroavante havia sido convocado para os jogos de setembro de 2024, mas acabou lesionando um dos joelhos durante os treinamento em Curitiba.