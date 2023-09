Ancelotti confirma Vini Jr. entre relacionados contra o Atlético de Madrid

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/09/2023 - 12:50 Compartilhe

O técnico do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, confirmou neste sábado (23) a presença do atacante brasileiro Vinícius Júnior entre os relacionados para o clássico contra o Atlético de Madrid, no domingo, no estádio Metropolitano.

“Ele treinou ontem com a equipe, está em boas condições. A lesão está esquecida, treinou muito bem e vai estar na relação”, afirmou Ancelotti em entrevista coletiva prévia ao jogo da sexta rodada do Campeonato Espanhol.

“Amanhã vamos decidir o papel que ele terá na partida. Treinou ontem porque era risco zero, se amanhã pensarmos que há 1% de risco, não vamos arriscar”, ressaltou o treinador.

“O importante é que Vinícius se recuperou. Falta um pouco de ritmo, mas é normal. São coisas que vamos avaliar amanhã”, acrescentou.

Vini Jr., de 23 anos, sofreu uma lesão no bíceps femoral da perna direita, mas parece ter se recuperado antes do previsto, embora deva começar o clássico contra o Atlético no banco.

Ancelotti se mostrou otimista quanto à presença do inglês Jude Bellingham, que voltou aos treinos no sábado, depois de ter ficado de fora das atividades de sexta-feira por problemas gástricos.

Desfalque certo para o treinador é o capitão Dani Carvajal, “que não está 100%” para o jogo, no qual o time merengue vai tentar sua sétima vitória em sete jogos entre todas as competições até aqui na temporada.

