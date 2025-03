Ancelotti cita Vini Jr. para minimizar Endrick no banco: ‘É costume no Real Madrid’

Endrick ainda não conquistou a titularidade absoluta no Real Madrid, mas para Carlo Ancelotti isso é algo natural. Aos 18 anos, o atacante tem ficado no banco na maioria das partidas, entrando nos minutos finais – e, em algumas ocasiões, contribuindo para o placar. Mesmo assim, o treinador italiano se diz “encantado” pelo jovem e considera um costume no clube merengue “ficar um pouco no banco”.

Real Madrid e Real Sociedad se enfrentam nesta terça-feira, pela partida de volta da semifinal da Copa do Rei. Na ida, justamente Endrick marcou o único gol do triunfo merengue, fora de casa. Na competição nacional, é onde o atacante tem ganhado mais minutos pelo Real.

“É um problema de concorrência. Jogadores de extrema qualidade. A história deste clube mostra que muitos dos titulares ficaram no banco por muito tempo. Vinicius, alguns anos, Rodrygo, Valverde, Camavinga. Se você quer estar no Real Madrid, é costume ficar um pouco no banco”, afirmou o treinador italiano, em entrevista coletiva antes do duelo pela Copa do Rei.

Nesta temporada, em 28 jogos disputados, Endrick foi às redes em seis oportunidades. Ao todo, somou 496 minutos em campo, com uma média de um gol a cada 82 minutos. Na Copa do Rei, divide a vice-artilharia da competição, com quatro gols em quatro partidas. A tendência é que seja titular nesta terça-feira, ou entre a partir da segunda etapa, antes dos acréscimos finais.

“Estou encantado com ele. Quando posso, tenho dado minutos e ele sempre aproveitou”, destacou Ancelotti. A baixa minutagem de Endrick nos últimos meses fez com que Dorival Júnior, então treinador da seleção brasileira, não o convocasse para as duas últimas listas. Ele entrou como substituto de Neymar para os duelos com Colômbia e Argentina, em março, após o camisa 10 ser cortado por um edema na coxa esquerda.

Na última janela de transferências, foi sondado pelo West Ham sobre uma possível transferência, pensando em ganhar mais minutos como titular. Segundo apurou o Estadão, no entanto, o ex-Palmeiras optou por permanecer em Madrid pois acredita que ainda conseguirá ganhar minutos sob o comando de Carlo Ancelotti.

Após vitória por 1 a 0 na partida de ida, o Real Madrid precisa de apenas um empate nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu, para avançar à decisão da Copa do Rei. Na outra chave, Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira, na capital espanhola, após empate por 4 a 4 na ida.