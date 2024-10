Ancelotti aponta ‘falta de intensidade’ como problema do Real Madrid

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/10/2024 - 13:04 Para compartilhar:

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmou em entrevista coletiva nesta sexta-feira (4) que dois dos principais fatores para o mau desempenho da equipe são “a falta de intensidade na defesa e a lenta circulação da bola”.

“Ainda não estamos à altura, mas falta pouco. Acho que há jogadores que não chegaram ao seu melhor nível, é normal, temos que ser pacientes. Falta intensidade defensiva, também ofensiva e melhorar a velocidade de circulação da bola”, afirmou Ancelotti.

Sobre a derrota para o Lille na Liga dos Campeões (1 a 0), o técnico italiano disse que perder “às vezes te conecta com a realidade e gostei de como os jogadores reagiram”

Além disso, Ancelotti afastou qualquer dúvida sobre a necessidade de reforços: “Não acho que falte nenhum jogador de toque. Modric, Camavinga, Valverde, Bellingham, Tchouameni é fundamental no aspecto defensivo. Temos muita variedade e, embora não tenhamos mostrado a qualidade que temos, não falta nada”.

O Real Madrid é o vice-líder do Campeonato Espanhol com 18 pontos, três atrás do Barcelona.

O time merengue enfrenta neste sábado o Villarreal (3º), no Santiago Bernabéu, pela 9ª rodada.

