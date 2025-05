Ancelotti alinha rescisão com Real Madrid e abre caminho para a seleção, diz site

O treinador italiano Carlo Ancelotti e o Real Madrid entraram em acordo para a saída do técnico do comando do clube, de acordo com informações divulgadas pelo site The Athletic, braço esportivo do jornal ‘The New York Times’.

Com a saída do Real Madrid, Ancelotti teria o caminho livre para ser o novo comandante da seleção brasileira. O técnico italiano é um dos principais cotados pelo presidente Ednaldo Rodrigues.

No fim do mês passado, a imprensa espanhola destacou que Ancelotti teria recuado e recusado proposta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Porém, o The Athletic afirma que já existe um acordo verbal para a saída, restando apenas definições quanto ao salário na Espanha, já que o contrato do treinador termina apenas em junho de 2026.

Ainda sem treinador definido, a seleção brasileira volta a campo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 no próximo mês. No dia 5 de junho, o Brasil enfrentará o Equador, às 20h (de Brasília), em Guayaquil-EQU, pela 15ª rodada do torneio qualificatório. Na rodada seguinte, encara o Paraguai, no dia 10, na Neo Química Arena, em São Paulo.

A esperança da direção da CBF é que o novo treinador já esteja no comando da seleção para esses duelos.