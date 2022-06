Anbima permite que FIDCs com investimento ESG poderão ter diferenciação na nomenclatura

Os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) que têm teses de investimentos sustentáveis poderão utilizar o termo IS, referente a Investimento Sustentável, em seus nomes. A definição foi autorizada por novas regras da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), que estão em período de avaliação pelo mercado.

Para ter direito à nomenclatura, os fundos deverão ter em seus regulamentos que as exigências sustentáveis consideram a empresa que vende os créditos e a empresa devedora. As metodologias e os processos de gestão também deverão atestar o compromisso sustentável e o monitoramento constante dos ativos.





“As estratégias de desinvestimento ou recomposição da carteira deverão ser formalizadas e incluídas nos materiais de divulgação do fundo com o objetivo de comprovar que o FIDC conduz ações continuadas com foco na sustentabilidade”, aponta a Anbima em nota.

Os fundos que seguem aspectos ESG (ambientais, sociais e de governança, na sigla em inglês) em sua gestão, mas sem o investimento sustentável como principal propósito não poderão usar essa identificação. Ainda assim, poderão ter indicações nos materiais de divulgação.