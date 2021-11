Anatel vende todos os lotes regionais na faixa de 3,5 GHz em leilão do 5G

SÃO PAULO (Reuters) – A Anatel vendeu nesta quinta-feira todos os oito lotes regionais de frequência na faixa de 3,5 GHz no leilão 5G, informaram representantes da agência.

O Consórcio 5G Sul venceu com lance de 73,6 milhões de reais o leilão do lote C6, que foi até agora o mais disputado no certame. As ofertas começaram com proposta de 6,6 milhões de reais da Meganet, que foi rebatida por lance inicial de 19 milhões feito pelo Consórcio 5G Sul.

O lote envolve obrigação de prestação de serviço 5G em cidades com menos de 30 mil habitantes no Sul do país, além de oferta de infraestrutura de fibra óptica, informaram representantes da Anatel.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

