A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) informou na tarde desta sexta-feira, 30, que está cumprindo as determinações da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) de suspender a operação do X (antigo Twitter) no Brasil.

Em atualização