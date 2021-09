Anatel marca para 4 de novembro leilão 5G, diz ministro

SÃO PAULO (Reuters) – O leilão de frequências para o serviço 5G foi marcado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para 4 de novembro, afirmou nesta sexta-feira o ministro das Comunicações, Fabio Faria.

“Leilão do #5G APROVADO pela Anatel e será realizado no dia 4/nov”, afirmou o ministro em sua conta no Twitter.

A análise pela Anatel do edital do leilão havia sido adiada em 13 de setembro após pedido de vistas do processo por conselheiro da autarquia. Em reunião extraordinária nesta sexta-feira, a agência liberou o andamento do processo, afirmou o ministro. A expectativa do governo era que o leilão fosse realizado em 14 de outubro, depois do pedido de vistas, a previsão havia se alterado para até 24 de outubro.

Na semana passada, durante evento do setor, Faria afirmou que São Paulo e algumas outras capitais do país terão redes 5G puras funcionando até o final deste ano e que até julho de 2022, todas as capitais terão a tecnologia em funcionamento.

A licitação das radiofrequências 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz será a maior oferta de espectro da história da Anatel. O governo federal estima movimentar cerca de 45 bilhões de reais no leilão.

