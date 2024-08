Anápolis elimina Iguatu-CE nos pênaltis e assegura o acesso na Série D do Brasileiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/08/2024 - 20:07 Para compartilhar:

Anápolis é o primeiro clube a garantir o acesso dentro da Série D do Campeonato Brasileiro. A vaga foi assegurada, neste sábado, após empate por 3 a 3 com o Iguatu-CE, no Ceará, e depois a vitória na disputa de pênaltis, por 5 a 4. O placar agregado ficou igual em quatro gols, porque no primeiro jogo houve empate por 1 a 1.

A disputa da vaga aconteceu no estádio Morenão, na cidade de Iguatu. Os outros três semifinalistas vão ser definidos domingo. Eles vão garantir o acesso para a Série C em 2025 e seguir atrás do título da temporada.

O jogo foi muito movimentado. O time goiano saiu na frente com Gonzalo, mas levou a virada com Otacílio Marcos e Hebert. Ainda no primeiro tempo, Gonzalo fez o segundo gol do Anápolis e deixou tudo igual.

Aos 22 minutos do segundo tempo, Cardoso fez o terceiro gol goiano que ficou perto da vaga, mas sofreu o empate aos 51 minutos, com Max Oliveira. Na disputa de pênaltis, o Anápolis converteu suas cinco cobranças e fez a festa.

CONFIRA OS JOGOS DE VOLTA DAS QUARTAS DE FINAL:

SÁBADO

Iguatu-CE (4) 3 x 3 (5) Anápolis-GO (Ida: 1 x 1)

DOMINGO

15h30

Brasiliense-DF x Retrô-PE (Ida: 0 x 1)

16h

Treze-PB x Itabaiana-SE (Ida: 1 x 3)

18h30

Maringá-PR x Inter de Limeira (Ida: 1 x 0)