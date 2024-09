Anápolis derrota o Retrô e fica mais perto de título inédito na Série D

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/09/2024 - 22:02 Para compartilhar:

O Anápolis venceu o Retrô pelo placar de 2 a 1, em partida válida pela final da Série D do Campeonato Brasileiro, disputada neste domingo, no estádio Jonas Duarte, na cidade do interior de Goiás.

Com o resultado, o Anápolis precisa de apenas um empate para garantir o título da competição nacional no jogo da volta, no próximo domingo, na Arena Pernambuco, às 17 horas. O Retrô joga por uma vitória com dois gols de diferença para ficar com a taça no tempo normal. Uma vitória dos pernambucanos por um gol de vantagem leva a decisão do título para as cobranças dos pênaltis.

O primeiro tempo começou com predominância do time goiano, que abriu o placar aos 10 minutos, com Kevyn. Mas o visitante deixou tudo igual, aos 28 minutos, com Denilson. Depois quase virou num chute de Mascote que mandou a bola na trave.

O segundo tempo foi bem equilibrado, mas o Anápolis conseguiu marcar o segundo gol aos 41 minutos. Marcão recuperou a bola no lado direito e Breno finalizou de esquerda, para balançar as redes.