Ananda se pronuncia após MP arquivar denúncia de racismo: ‘Ferida aberta’

Ananda se pronunciou, através das redes sociais, na última quarta-feira, 15, após arquivamento da denúncia contra a influenciadora Ana Paula Minerato, sobre racismo do qual ela teria sido vítima.

A Justiça de São Paulo aceitou o pedido do Ministério Público para arquivar a queixa-crime por injúria racial oferecida pela cantora, após ter sido alvo de comentários maldosos atribuídos à influenciadora.

Em um vídeo publicado no Feed do Instagram, a integrante do grupo Melanina Carioca fez um longo desabafo sobre preconceito racial ao lamentar a decisão da Justiça.

“Ontem, eu acordei e me deparei com a seguinte mensagem. 9 da manhã, meu dia acabou. O racismo no Brasil é uma ferida aberta e é complicado ser parda, negra, lutando em um mundo que insiste em te desumanizar na primeira oportunidade que tem. Recentemente, eu fui vítima de falas racistas por parte de uma mulher chamada Ana Paula Minerato. E ontem eu acordei com a notícia de que o processo tinha sido arquivado por falta de provas”, começou ela.

Em seguida, Ananda falou sobre o suposto áudio vazado atribuído a Minerato que profere ofensas racistas sobre a cantora, falando sobre suas características físicas.

“Com áudio que foi veiculado em mídia nacional, e eu ainda tenho que lidar com o outro lado cantando vitória dizendo que o bem vence o mal. Quem é o mal? Perguntei, não tive resposta? Está um silêncio ensurdecedor”, observou a cantora.

“Nenhuma: ‘Desculpa’. Nem: ‘Olha, não foi para você, não’. Porque para ela foi um grande mal-entendido. É assim que ela está recuperando a sua imagem, se retratando com as pessoas que gostam dela. Falando mentiras ao meu respeito, para que eu perca a minha moral. Para que a minha conduta e a minha postura sejam questionadas por parte do público. Não foi mal-entendido, não foi insulto”, lamentou.

A Justiça de São Paulo não viu indícios para abrir uma ação penal, deixando o caso sob guarda do Ministério Público do estado, que devolveu a queixa-crime para a Polícia Civil. Agora, a polícia de São Paulo vai enviar a investigação já feita para o Rio de Janeiro.

“O MPSP informa que a representação levada ao conhecimento do Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância (GECRADI) foi encaminhada à Polícia Civil de São Paulo, que por sua vez remeteu o caso à Polícia Civil do Rio de Janeiro, onde os envolvidos residem”, informou o Ministério Público, segundo publicação do gshow, na última quarta-feira, 16.

Na ocasião do vazamento dos áudios, Ananda registrou queixa contra a modelo na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) no Rio de Janeiro, como racismo.

Relembre o caso

No dia 25 de novembro de 2024, uma série de áudios circulou na web com um suposto diálogo entre Ana Paula Minerato e o rapper Kt Gomez, que se relacionaram na ocasião. Na conversa, a voz feminina questionava possível envolvimento do cantor com Ananda, usando termos pejorativos para se referir ao cabelo e à pele da artista.

“Empregada do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro? Não sabia que você gostava de mina com cabelo duro. Você gosta de mina com cabelo duro? Cabelo duro, você gosta? Você gosta de mina de cabelo duro, de neguinha? Você gosta de neguinha? Por que isso aí é neguinha, né? Alguém ali, o pai ou a mãe, veio da África”, diz o áudio atribuído a Ana Paula Minerato.

Após a repercussão do caso, a influenciadora perdeu o posto de musa na escola de samba paulista Gaviões da Fiel que leva para a avenida, no próximo carnaval, um enredo afro.

Minerato também foi desligada do grupo de colaboradores da Band, emissora onde apresentava um programa de rádio.