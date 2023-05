Analistas preveem ‘forte impulso’ do Brasil no Grupo TIM

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/05/2023 - 11:01 Compartilhe

MILÃO, 4 MAI (ANSA) – Analistas projetam que o Grupo TIM manterá o bom desempenho financeiro devido ao forte impulso proporcionado pela filial brasileira e à estabilização da operação italiana.

É o que diz um relatório publicado nesta quinta-feira (4) com as médias das estimativas de 12 analistas, que projetam um aumento de 4,2% na receita da companhia no primeiro trimestre de 2023, em relação ao mesmo período do ano passado, chegando a 3,84 bilhões de euros, com o faturamento doméstico praticamente estável em 2,84 bilhões.

No campo do Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) orgânico, estima-se um crescimento de 3,8%, para 1,46 bilhão de euros, graças ao forte impulso do Brasil, onde é prevista uma expansão de 21,9%, diante de um aumento de 19,7% na receita, e à progressiva estabilização da operação na Itália.

Os resultados trimestrais da TIM serão examinados pelo conselho de administração no dia 10 de maio e apresentados ao mercado no dia seguinte. (ANSA).

