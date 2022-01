Analistas estimam vendas menores de milho nos EUA na semana até 30/12, diz USDA

São Paulo, 5 – As vendas externas de milho dos Estados Unidos devem ter diminuído na semana encerrada em 30 de dezembro. De acordo com estimativas de analistas consultados pelo Wall Street Journal, exportadores devem ter vendido entre 500 mil e 1,1 milhão de toneladas do grão no período, ante 1,306 milhão de toneladas na semana até 23 de dezembro. O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) publica seu relatório semanal de exportações na quinta-feira, 6, às 10h30 (horário de Brasília).

Para traders, os fracos volumes se devem em grande parte às festas de fim de ano.

A expectativa para a soja é de vendas entre 300 mil e 900 mil toneladas na semana até 30 de dezembro, ante 599 mil toneladas na semana anterior.

Para o trigo, a estimativa é de um volume entre 150 mil e 400 mil toneladas, ante 199,5 mil toneladas na semana até 23 de dezembro.

