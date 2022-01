Analista de investimentos dá dicas para quem quer aplicar seu dinheiro

O sócio da consultoria S&B Research Guilherme Spina fez uma transição de carreira da Publicidade para o mercado financeiro. Se antes trabalhava com análise de dados, agora faz análise fundamentalista e posta vídeos no YouTube ensinando o método que avalia a saúde financeira e organizacional de uma empresa para investir em suas ações.

Ele é o convidado do novo episódio do MoneyPlay Podcast, programa voltado para o mundo das finanças, apresentado pelo educador financeiro Fabrício Duarte. Nele, dá dicas de como começar a fazer análise fundamentalista e stock picking, estratégia de investimento que escolhe ações a preços baixos para vendê-las quando estiverem valorizadas.

“É acessível a qualquer pessoa, tanto que estou montando um curso para ensinar a fazer sozinho”, afirma. “Só é preciso dedicar tempo para estudar para conseguir descobrir oportunidades, algumas que ninguém mais está vendo, para comprar uma ação com uma valorização grande.”

No episódio, ele também fala sobre como começou a investir, erros e acertos, qual a composição da sua carteira de investimentos atualmente e o que observa em cada ativo. “Busco avaliar a parte qualitativa, ou seja, pontos fortes e fracos da empresa, quem é quem no segmento e as oportunidades dela.”

Spina ainda conta quais as principais dúvidas, erros e dificuldades de quem está começando a investir, além de apontar a importância da diversificação do portfólio de investimentos. “Ela reduz o risco e coloca o dinheiro para trabalhar de formas diferentes”, explica. “Você não precisa expor 100% do seu dinheiro em ações, que sofrem com a volatilidade do mercado por conta do cenário econômico e político.”

O analista ainda dá dicas para quem quer começar a investir: “É preciso se planejar, montar seu portfólio como se fosse um fundo e entender as necessidades de ativos desse fundo”, orienta. “Depois, precisa respeitar sempre a estratégia definida e não se assustar com quedas não atreladas à economia real. Se não está dormindo, tem algo errado e precisa arriscar menos”

>>> Assista aqui o vídeo na íntegra.

+ CEO da SaraInvest fala das apostas financeiras para 2022

+ Head de análise de Renda Fixa da XP explica tudo sobre o investimento

+ Analista de criptomoedas da Empiricus dá dicas sobre o mercado

>>> Confira aqui todos os episódios do programa.