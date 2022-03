Análises apontam consumo de antidepressivos por Taylor Hawkins

SÃO PAULO, 27 MAR (ANSA) – Análises toxicológicas preliminares apontam que o baterista da banda Foo Fighters, Taylor Hawkins, consumiu maconha, opioides e outras substâncias antes de sua morte.

O músico de 50 anos de idade faleceu em seu quarto em um hotel de Bogotá, na Colômbia, onde o grupo americano se apresentaria em um festival.

Investigadores colombianos afirmaram que análises preliminares encontraram diversas substâncias no corpo de Hawkins, incluindo THC (princípio psicoativo da maconha), antidepressivos tricíclicos, benzodiazepínicos e opioides.

No entanto, eles não especificaram se essa mistura causou a morte do baterista. De acordo com as autoridades de Bogotá, o serviço de emergência chegou a receber um chamado sobre um paciente reclamando de “dores no peito”, mas, quando os médicos chegaram, Hawkins já estava morto.

“A família Foo Fighters está devastada pela trágica e prematura perda de nosso amado Taylor Hawkins”, diz um comunicado publicado pela banda de Seattle no Twitter.

“Seu espírito musical e sua risada contagiante viverão conosco para sempre. Nossos corações estão com sua esposa, seus filhos e sua família, e pedimos que sua privacidade seja tratada com o máximo respeito nesse período inimaginavelmente difícil”, acrescenta a nota.

O grupo cancelou sua turnê latino-americana, incluindo o show que faria no Lollapalooza, em São Paulo, neste domingo (27).

Hawkins era baterista do Foo Fighters desde 1997, quando foi chamado pelo vocalista Dave Grohl, ex-Nirvana.

Antes disso, ele havia tocado para a cantora canadense Alanis Morissette. (ANSA).

