No primeiro clássico do Vasco no Campeonato Brasileiro, o Cruz-Maltino empatou com o Fluminense. Após um início fulminante e competitivo, o time de Maurício Barbieri cedeu, levou o empate e por muito pouco não sofreu a virada.

Nestas primeiras rodadas do Brasileirão, em apenas uma o Vasco não abriu o placar. Contra o Atlético-MG abriu vantagem e venceu. Já contra o Palmeiras e o Fluminense não conseguiu administrar a vantagem. Justamente por isso que o alerta já precisa ficar ligado.

Rodada pós rodada e os mesmos erros são percebidos. Os mais latentes são a falta de capricho na hora de finalizar e ausência de repertório.

Contra o Fluminense, o time fez um bom e competitivo primeiro tempo. Esta é a estratégia e o caminho a serem seguidos. Já no segundo cansou e virou ataque contra defesa. A identidade da equipe de Barbieri mudou e os contra-ataques deram o tom. Vale destacar que o goleiro Léo Jardim fez defesas milagrosas.

O Vasco precisa ter equilíbrio e, principalmente, não abidicar de jogar. Os principais jogadores precisam dosar a alta intensidade para manter o ritmo e competir os 90 minutos.

O Vasco só tem o Campeonato Brasileiro pela frente. Neste passo, o Cruz-Maltino precisa ficar com o alerta ligado em todas as rodadas até conquistar os objetivos almejados. Até porque lá na frente será mais complicado correr atrás do prejuízo.

