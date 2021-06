Análise: Rigoni e Benítez comandam o meio de campo, mas São Paulo fica no empate por erros defensivos Dupla de meias orquestrou o ataque do Tricolor, sendo cruciais para os dois gols marcados pela equipe. Entretanto, em dois momentos de falhas na marcação, o time cedeu o empate

Na última quarta-feira (23)l o São Paulo recebeu o Cuiabá no Morumbi, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor abriu o placar, sofreu a virada e empatou a partida ainda no primeiro tempo. Veja como jogou o São Paulo no empate por 2 a 2.

O treinador Hernán Crespo manteve seu padrão de três zagueiros para enfrentar o Cuiabá, substituindo os desfalcados com jogadores das respectivas posições, sem improvisar.

Assim, o time entrou em um 3-5-2 (em muitos momentos um 3-6-1), com Volpi no gol, Bruno Alves, Diego Costa e Léo na zaga, Orejuela na ala direita, Welington na ala esquerda, Liziero, Gabriel Sara e Benítez no meio de campo, Rigoni oscilando entre um segundo atacante um meia e Eder como centroavante.

Com a dupla de argentinos Rigoni e Benítez jogando lado a lado como titulares, o meio de campo foi controlado pelos dois, que, com o auxílio de Gabrie Sara e Liziero, foram os responsáveis pela produção ofensiva.

O primeiro gol da equipe nasce justamente de uma jogada dos dois, onde a dupla esbanjou entrosamento para abrir o placar.

O lance começa com Orejuela, que tem três opções de passe no meio de campo. Com Rigoni, Benítez e Eder, o Tricolor ocupou bem o espaço entre as linhas de defesa.

O grande momento do lance é no momento que o passe chega a Benítez. Em uma finta de corpo, o argentino finge que irá dominar a bola, mas a deixa passar para seu companheiro Rigoni, fugindo do marcador e abrindo uma linha de passe.

Assim Rigoni passa de primeira para que o camisa 8 receba cara a cara com Walter e abra o placar do jogo.

Porém, seis minutos depois, a equipe do Cuiabá aproveitou o rebote de uma falta, onde a bola bate e Benítez e sobra com o time visitante. Com a posse dentro da área, o passe é dado para a chegada de Rafael Gava, na entrada da área e desmarcado, que bate no canto alto de Volpi e empata o jogo.

Aos 38 minutos da primeira etapa, o Cuiabá virou o jogo. Após perder a bola no ataque, o São Paulo foi pego em um contra-ataque veloz e o posicionamento bagunçado da equipe pagou o preço quando Elton recebeu livre para cabecear.

Com o placar negativo e jogando em casa, o São Paulo apostou em uma jogada característica do time de Hernán Crespo, com amplitude e infiltração dos meio campistas.

O segundo gol foi um exemplo claro disso. Diego Costa abre a jogada na ponta direita, em um excelente passe para Rigoni. O argentino cruza a bola na área e Gabriel Sara chega de trás testando a bola para o fundo do gol, pegando a defesa de surpresa.

O segundo tempo foi mais discreto. O São Paulo insistiu na dupla Benítez e Rigoni para orquestrarem o time. Entretanto, a defesa do Cuiabá foi precisa ao dobrar a marcação em cima do camisa 8, impedindo-o de ter a bola em liberdade para achar seus companheiros.

Com isso, Liziero passou a ser mais acionado para a criação. Pela direita, a volta de Daniel Alves poderia ser um fator determinante para o time, mas, mesmo com a aproximação do camisa 10 em momentos de construção, o time não conseguiu penetrar o bloqueio do Cuiabá, que foi muito organizado.

De certa forma, a organização que o Cuiabá teve durante a partida foi, talvez, o fator que mais fez falta ao Tricolor no segundo tempo, explorando pouco as alas, usando pouco a infiltração e, mesmo tendo maior volume de jogo, não conseguindo chegar ao gol.

partida terminou em 2 a 2, resultado ruim para o São Paulo que esperava vencer sua primeira partida no Brasileirão, jogando em casa contra um adversário supostamente mais fraco.

Porém, o que foi visto em campo foi um Tricolor muito preso a nomes específicos na criação e um Cuiabá que cumpriu o jogo que se propôs a fazer, sendo organizado e cauteloso na defesa, mas explorando o contragolpe.

O São Paulo volta a campo no próximo domingo (27), às 20h30, para enfrentar o Ceará fora de casa, no Castelão, pela sétima rodada do Brasileirão. No mesmo dia e no mesmo horário, também pela sétima rodada do torneio, o Cuiabá enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro.

