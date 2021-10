ANÁLISE-Preços da soja orgânica nos EUA atingem recorde e impulsionam inflação dos alimentos

Por Tom Polansek

CHICAGO (Reuters) – Os preços da soja orgânica usada na ração do gado e na fabricação de leite de soja nos Estados Unidos atingiram níveis recordes, uma vez que as importações que compõem a maior parte da oferta do país diminuíram, provocando aumentos nos valores dos alimentos, incluindo o frango criado organicamente.

A soja e os produtos orgânicos mais caros estão impulsionando a inflação dos alimentos em um momento em que os consumidores estão ansiosos para comer melhor e se concentrar na saúde durante a pandemia de Covid-19.

O setor de alimentos orgânicos dos EUA, de 56 bilhões de dólares, também está lutando contra a escassez de contêineres e um mercado de trabalho apertado, já que os preços globais dos alimentos atingiram máximas de 10 anos.

As empresas de alimentos e produtores de frango estão enfrentando um choque maior com os preços da soja orgânica, que é enviada em contêineres, do que com as safras convencionais enviadas a granel. Os preços regulares da oleaginosa estão em torno de um pico de sete anos, em vez de um recorde histórico.

Os produtores de frango orgânico estão cortando despesas corporativas para compensar os altos custos com ração e lutando para obter safras produzidas nos Estados Unidos, em vez de no exterior. Os EUA importam cerca de 70% de sua soja orgânica, de acordo com estimativas do setor, e a produção orgânica dos EUA não aumentou o suficiente para acompanhar o ritmo de crescimento da demanda.

Bell & Evans, produtor de frango sediado na Pensilvânia há 127 anos, alimenta com safras orgânicas dos EUA de 500 mil a 600 mil frangos a cada semana e deve competir pela soja com outros compradores que antes dependiam de importações, disse o proprietário Scott Sechler. A empresa aumentou todos os preços do frango em julho e provavelmente precisará elevador os valores orgânicos novamente, disse ele.

“Estamos no momento mais desafiador desde que o mundo orgânico começou quando se trata de alimentar animais e vender uma proteína animal orgânica”, disse Sechler. “É uma loucura agora.”

As importações norte-americanas de soja orgânica caíram 18% de setembro de 2020 a agosto de 2021, para cerca de 240.585 toneladas, de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla em inglês). Os embarques despencaram 30% da Argentina, maior fornecedor dos Estados Unidos.

As importações da Índia caíram 34%, estendendo um declínio pré-existente depois que os Estados Unidos em janeiro endureceram suas exigências para certificar as safras indianas como orgânicas.

Embora os Estados Unidos sejam o segundo maior exportador mundial de soja convencional, os agricultores têm demorado a adotar os orgânicos, desanimados pelo grande investimento inicial e pelo longo tempo de conversão para obter a certificação orgânica. Agora, com os lucros a serem obtidos com a agricultura convencional em meio à baixa oferta global de soja, alguns produtores disseram que mudar para a agricultura orgânica não compensa o dinheiro e o trabalho extras.

“Não há o suficiente na América para substituir todos os grãos orgânicos importados”, disse Sechler.

LOGÍSTICA







A escassez de navios porta-contêineres usados ​​para importar safras orgânicas e congestionamentos nos portos dos EUA em um momento de altos gastos do consumidor estão elevando o custo do transporte de mercadorias a níveis recordes.

“O mercado de bens de consumo está pagando prêmios por quaisquer contêineres disponíveis que eles possam encontrar”, disse John Sheppard, presidente da processadora de soja orgânica dos EUA Sheppard Grain. “Os produtos agrícolas simplesmente não podem competir.”

Os preços da soja orgânica entregue no Meio-Oeste dos EUA em setembro alcançaram cerca de 33 dólares por bushel, superando o recorde anterior de cerca de 25 dólares por bushel de 2014-15, disse a empresa de dados de commodities Mercaris.

Os preços da ração orgânica, que respondem por 65% do custo de criação de um frango, subiram quase 20% em 2021, disse Debarshi Sengupta, diretor financeiro da produtora de frangos Farmer Focus. Ele projeta que aumentarão quase 40% até o final do ano se as tendências atuais de preços persistirem.

As vendas de alimentos orgânicos nos EUA saltaram 12,8% no ano passado, para 56,5 bilhões de dólares, em comparação com um aumento de 4,6% em 2019, de acordo com a Organic Trade Association. Em 2020, os orgânicos representaram 5,8% das vendas de alimentos, já que a pandemia levou os consumidores a fazer mais refeições em casa e se concentrar em produtos considerados saudáveis, disse o grupo do setor.

A produtora de frango Perdue Farms estima que os clientes verão preços mais altos em parte por causa do aumento dos custos da ração orgânica e está buscando fortalecer seu fornecimento doméstico de grãos orgânicos para evitar futuras oscilações de preço, disse a porta-voz Andrea Staub.

Os agricultores americanos colheram cerca de 170.074 acres de soja orgânica em 2019, um aumento de 37% em relação a 2016, de acordo com o USDA. A safra total de soja, que é em sua maioria geneticamente modificada, cobre 86,4 milhões de acres neste ano.

Os produtores devem cultivar o grão por três anos sem usar substâncias proibidas, como sementes geneticamente modificadas e pesticidas sintéticos, para serem certificados como totalmente orgânicos.

Saiba mais