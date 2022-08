ANÁLISE: ilusão dói mais que derrota do Corinthians contra o Fortaleza

admin3 22/08/2022 - 7:00 Compartilhe

Dado momento, alguém criou a ilusão de que o Corinthians tinha elenco para brigar por todas as frentes que disputava na temporada. Eu não fui, juro!

E foi essa sensação de ‘vai que dá’ que gerou a insatisfação corintiana pela derrota contra o Fortaleza, no último domingo (21), pelo Campeonato Brasileiro.

Quando o torcedor do Timão vê que Palmeiras e Flamengo empataram, ele passa a confiar no triunfo contra o Leão do Pici e, consequentemente, em voltar a brigar pelo título brasileiro, algo inviável após a derrota para o Verdão na semana passada.

O fato é que não dá. Não para ganhar do Leão do Pici com o time alternativo, isso até que daria, tecnicamente, e o futebol mostrado pelo time nordestino na partida contra o Timão trouxe isso. Mas é improvável que o Corinthians chegue em amplas condições no Brasileiro e na Copa do Brasil ao mesmo tempo.

E digo improvável, pois o impossível é palavra inexistente no dicionário do futebol.

E aí vem o segundo surto coletivo da nação corintiana: a de usar os titulares no Castelão.

Você tendo a possibilidade de conquistar um título em quatro jogos, dependendo apenas de si, por que o Corinthians precisa dividir as suas fichas com um campeonato onde há mais 15 rodadas e você precisa que outros tropecem no meio do caminho? Na boa, não faz sentido.

O elenco do Corinthians está envelhecido. Os jogadores que desequilibram não aguentam uma sequência em alto nível, por isso precisam ser preservados para jogos grandes. E partida com tamanho nos próximos dias não é uma de 23ª rodada de Campeonato Brasileiro, mas, sim, uma semifinal de Copa do Brasil.

Até mesmo atletas mais novos, como Maycon e Du Queiroz, sofreram e sofrem com problemas físicos, fruto de uma carga excessiva de jogos em um calendário absurdo, que todos sabem que é, mas ninguém faz algo para readequar. E aí, você vai arriscar mesmo perdê-los, em um gramado tão ruim, como o do Castelão, às vésperas do jogo mais importante para o seu time no ano?

Falar da atuação do Corinthians contra o Fortaleza requer relevar que o time corintiano que entrou em campo nunca jogou junto, mas era necessário que entrassem em campo nesta circunstância, isso para preservar a base para o duelo desta quarta-feira (24), contra o Flu.

É claro que podemos questionar algumas atuações individuais de atletas com maior estofo para corresponder em uma partida como a de ontem (20), o que é o caso de Giuliano é Mosquito, por exemplo. Esse foram e estão indo mal de forma recorrente, principalmente o primeiro, e precisam evoluir para não perderem ainda mais espaço no time.

E usar a base? O Vítor não treinou essa semana com Léo Maná, Biro, Arthur Souza? Ainda assim, acredito que a partida deste fim de semana seria uma furiosa para os garotos, que também acabariam desfalcando a categoria inferior em jogo decisivo pelo Campeonato Paulista Sub-20.

Mas, ainda assim, a derrota deste fim de semana é amplamente compreensível, pois foi com um time alternativo, bem inferior ao melhor que o Timão tem, em uma circunstância de falta de entrosamento e contra uma equipe que é muito boa, independentemente de, até aqui, estar fazendo um trabalho de fuga do rebaixamento no Brasileiro, mas que tem um trabalho realizado há duas temporadas, com feitos históricos no percurso.

O Corinthians vai focar na Copa do Brasil. E está certo ele.

E MAIS: