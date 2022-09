ANÁLISE: Gol de Luizão sobe um pouco o poço do São Paulo, mas fica longe de encerrar crise

admin3 05/09/2022 - 5:50 Compartilhe







Até que ponto o gol redentor de costas de Luizão aos 34 minutos do segundo tempo no empate em 1 a 1 com o Cuiabá neste domingo (4), na Arena Pantanal, pode ajudar o São Paulo? Muito pouco, é verdade. São seis jogos seguidos sem vitória do Tricolor. Mas a passagem pela equipe em Mato Grosso significou coisas que vão além da queda brusca de rendimento. E podem aflorar sentimentos capazes de levar o time do Morumbi a uma crise jamais vivida caso não venha a classificação na Copa Sul-Americana diante do Atlético-GO, na quinta-feira (8).

A crise de nervos pela qual passa o Tricolor se tornou visível e preocupante na passagem do clube pelo Centro-Oeste. Os torcedores que foram acompanhar a chegada da delegação ao hotel onde ficaram hospedados mais cobraram que apoiaram. E Igor Gomes foi xingado sem economia.

Mas o ponto alto foi o bate-boca de Rogério Ceni com os torcedores. Alegando ter sido ofendido, saiu do ônibus, tentou tomar o celular de um deles e saiu ofendido com palavrões.

O clima que já não era dos melhores piorou quando Ferraresi fez pênalti e Deyverson converteu logo com seis minutos de partida na Arena Pantanal. Tal como o duelo de ida com o Dragão na Sul-Americana, Ceni voltou a mexer antes do segundo tempo. E tal como aconteceu por lá, o São Paulo acabou com um jogador expulso. Welington que havia sido amarelado na etapa inicial após cair em provocação do atacante ex-Palmeiras, foi para o chuveiro mais cedo por uma falta cometida no meio-campo.

Era um passo dado para a tragédia. E que ganhou mais capítulos quando colocou em campo Igor Gomes e foi chamado de burro pelos torcedores presentes. Já eram quase 28 minutos de etapa final e nenhum chute havia sido dado ao gol cuiabano.

Mas o futebol tem dessas coisas. E o São Paulo conseguiu o empate em um lance de puro oportunismo do jovem zagueiro Luizão, que desviou de costas um cruzamento à área.

Menos mal para o São Paulo, mas insuficiente para se traçar novos rumos para a equipe, que enfrentará na quinta um Morumbi lotado ansioso pela virada necessária para manter viva a única chance de título do Tricolor no ano.

A paz passou longe da passagem do São Paulo pelo Mato Grosso. E agora, mais do que nunca, o coro se intensificará. É quinta-feira! Ou sabe-se lá o que pode acontecer…

