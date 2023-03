Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 19/03/2023 - 6:00 Compartilhe







O Fluminense não deu chances para o azar e goleou o Volta Redonda no último sábado por 7 a 0. Com o resultado, o Tricolor se classificou para a final do Campeonato Carioca de 2023 e mostrou que é o grande favorito a levantar o troféu do torneio estadual no dia 9 de abril, seja contra Vasco ou Flamengo.

Depois de perder para o time da Cidade do Aço na ida, por 2 a 1, em uma atuação ruim, o Fluminense sabia que precisava dar a resposta diante do seu torcedor, que lotou o Maracanã. E foram precisos oito minutos para que a equipe de Laranjeiras liquidasse o Voltaço, que não resistiu à melhor atuação dos comandados de Fernando Diniz na temporada.

Apesar de ter dito na entrevista coletiva após o jogo que não achou de todo o ruim a atuação no Raulino de Oliveira, no domingo passado, Diniz não teve dúvidas ao afirmar que este 7 a 0 foi a grande exibição em 2023. Não somente pelo grande número de gols feitos, mas também pela postura dentro das quatro linhas.

O Tricolor não deu espaço para que o Volta Redonda se sentisse à vontade. Ao melhor estilo Diniz, o Flu pressionou desde o início e demonstrou ao torcedor aquela versão impositiva e dominante. Numa tarde de muito calor, o time da Cidade do Aço sentiu o calor depois de um jogo desgastante no meio de semana pela Copa do Brasil e foi facilmente batido pelo atual campeão carioca.

Agora o Fluminense assiste do sofá os rivais Vasco e Flamengo se digladiarem em busca da vaga na grande final. E qualquer que seja o adversário nos jogos dos dias 2 e 9 de abril, ambos entram como azarões. Afinal, além de terem perdido para o Tricolor nos encontros que fizeram na Taça Guanabara, nenhum dos dois encanta como o time do técnico Fernando Diniz.



