Análise: Flamengo não transforma domínio em resultado, e jogo da volta da Copa do Brasil fica em aberto

O Flamengo dominou o Athletico durante 90 minutos no Maracanã, na noite da última quarta-feira, pelo jogo de ida das quartas da Copa do Brasil. O time de Dorival teve mais posse de bola, finalizou mais, incomodou o goleiro Bento, mas não conseguiu traduzir os números em resultado. Dessa forma, sem sair do zero com o Furacão, a disputa por uma vaga na semifinal da competição segue aberta.

Flamengo empatou sem gols com o Athletico (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Em campo, o Rubro-Negro Carioca repetiu a postura que já havia sido vista contra o Galo, no jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Foi para cima do adversário, o envolveu com boas trocas de passe e, assim que a bola era perdida, a pressão logo chegava, e a posse logo era retomada.

Desse modo, o Flamengo ditou o ritmo da partida e não deixou o Furacão respirar no Maracanã. Os comandados de Felipão, inclusive, tiveram apenas 186 passes trocados e quatro finalizações tentadas durante todo o jogo, mas nenhuma sequer encontrou a direção da meta defendida por Santos.

Em contrapartida, os cariocas tiveram números amplamente superiores. De acordo com o site “FootStats”, o Fla trocou 690 passes, finalizou 23 vezes e teve 65% de posse de bola. Além disso, o time ainda carimbou a trave duas vezes e teve uma bola tirada em cima da linha por Khellven.

A leitura da partida também é compartilhada pelo técnico Dorival Júnior. Durante a coletiva de imprensa, ele afirmou que o Flamengo buscou jogar como sempre, destacou a quantidade de chances claras criadas pelo time e disse que faltou apenas o gol. Assim, o treinador avaliou que a disputa pela vaga segue em aberto.

– Procuramos jogar, procuramos botar a bola no chão, procuramos fazer o jogo que nós sempre fizemos. Tivemos um número considerável não só de posse, mas de possibilidades reais de gols. Infelizmente só não conseguimos o gol. É um jogo de 180 minutos, temos que ter essa consciência, está tudo em aberto.

Na expectativa de repetir a postura, mas mudar o placar, o Flamengo volta a enfrentar o Athletico no dia 17 de agosto, uma quarta-feira, às 21h30, pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida acontece na Arena da Baixada e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

