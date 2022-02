Análise: De queridinho a decepcionante resume passagem de Tiago Abravanel no ‘BBB22’

Assim que teve seu nome confirmado como um dos participantes para entrar no grupo ‘Camarote’ do “BBB 22“, Tiago Abravanel recebeu uma enxurrada de torcidas e elogios de familiares, amigos famosos e fãs. Com uma carreira brilhante como ator e apresentador e querido por todos, o neto de Silvio Santos foi apontado com uma das grandes apostas para vencer o reality show da Globo, mas isso “ainda” não aconteceu. Nem deve acontecer.

Com quase um mês presente na atração, Tiago tem feito um jogo da paz: ‘amigo de todos e planta’, algo que tem incomodado bastante os telespectadores do programa, que quer ver o famoso fogo no parquinho.

Jogo acima das relações

Desde que entrou no “Big Brother Brasil”, Tiago Abravanel sempre usa o mesmo discurso de “jogo acima das relações”. Segundo ele, ter uma boa relação na casa é melhor do que jogar a qualquer custo.

Amizade com Naiara Azevedo

Algo que deu muito o que falar aqui fora foi a amizade entre o artista com Naiara Azevedo. Durante a participação da cantora na atração, o ‘amigo’ não foi nada parceiro com ela.

A terceira eliminada do ‘BBB 22’ não teve o apoio de Tiago em diversos momentos do jogo, como, por exemplo, não escolher Naiara para as atividades, deixá-la em alguns momentos sozinha, numa dinâmica de discórdia ter dado uma placa negativa, entre outros momentos tensos.

Polêmica familiar

A relação da família Abravanel está estremecida. Silvio Santos teria proibido o SBT de declarar torcida para o neto no “BBB 22”, após ter se decepcionado com as declarações do ator no reality show. O dono do Baú teria se irritado ao ver Tiago expor detalhes sobre suas relações familiares, quando mencionou a tia, Patrícia Abravanel, e o avô numa conversa na casa.

Silvio ordenou que os programas da emissora cobrissem o reality de maneira crítica, além de considerar fazer torcida para eliminar o neto, como o “Fofocalizando”, que já terá uma mudança em sua grade de programação, comentando a atração de outra maneira.

Na semana passada durante um bate-papo com Rodrigo Mussi, Tiago fez um desabafo sobre seus familiares. “Aquilo que a sua tia fez mostrou que ela é realmente bem distante de você”. No ano passado, a apresentadora protagonizou uma fala homofóbica e o artista foi às redes sociais rebater Patrícia. Ele, então, explicou: “Para as pessoas, a sensação foi de: ‘Por que você não ligou para ela?”.

Ao ser questionado por Rodrigo se foi cobrado pela situação, Abravanel completou: “De todo mundo. Até dos programas de fofoca! A minha vontade era ligar e falar: ‘Não liguei para ela porque, se bobear, ela não tem nem meu telefone’”.

Cirurgia bariátrica

Em um determinado momento, o apresentador falou sobre gordofobia na atração. Ele levantou a bandeira do ‘corpo livre’ e de se aceitar sendo gordo. Mas parece que a história não é bem assim. Segundo informações do jornal Extra, Tiago chegou a fazer exames para realizar uma cirurgia bariátrica, procedimento que ajuda a reduzir o estômago para facilitar o emagrecimento, mas ele precisou interromper as consultas após ter fechado contrato com a TV Globo.

Na casa mais vigiada do Brasil, o neto de Silvio Santos chegou a falar sobre a intervenção cirúrgica: “Não ia dar tempo de me recuperar e vir para cá”, disse ele na ocasião.

Ainda de acordo com o veículo, Abravanel deve realizar a cirurgia assim que sair do programa.

Medo de cancelamento

O comportamento de Tiago Abravanel em se manter isento indica o medo que ele tem de um possível cancelamento. Na edição do “BBB 21”, houve alguns cancelamentos pesados, como o da rapper Karol Conká, que, além de ter saído do programa com o maior índice de rejeição da história, perdeu milhares de seguidores nas redes sociais, contratos de trabalho e de publicidade.

