Análise de acordo entre Lufthansa e ITA está na reta final na UE

BRUXELAS, 4 JUN (ANSA) – Na reta final da análise do Poder Executivo da União Europeia sobre a fusão entre as empresas aéreas ITA Airways e Lufthansa, o último impasse são os voos de longa distância do Aeroporto de Roma-Fiumicino para os Estados Unidos.

A informação é de fontes próximas à negociação, que observam “progresso nas negociações em andamento”.

A autoridade antitruste europeia deve bater o martelo até o fim da semana, mas a divulgação só deve ocorrer após as eleições para o Parlamento Europeu, que terminarão no próximo domingo (9). O prazo final foi marcado para 4 de julho.

A UE pede que a aérea alemã mantenha temporariamente operações separadas com a United – atualmente parte da joint venture que a Lufthansa também forma com a Canada Airlines – em cinco rotas entre Fiumicino e Chicago, Washington, São Francisco e Toronto.

Em outro ponto da negociação, a empresa já teve que aceitar congelar a entrada da ITA na joint venture por dois anos, em mais uma etapa da tentativa de solucionar possíveis problemas concorrenciais com a operação. (ANSA).