ANÁLISE-Chuvas generalizadas estabilizam rendimentos de soja e milho nos EUA

Por Karen Braun

FORT COLLINS, Colorado (Reuters) – A semana passada marcou uma mudança positiva para um clima mais úmido em muitos dos locais acompanhados pela U.S. Crop Watch, mas os produtores acreditam que as chuvas recentes tenham ajudado apenas a manter –e não ampliar– as perspectivas de produtividade, uma vez que chegaram já no final da temporada.

A maioria das 11 localidades do Cinturão do Milho dos Estados Unidos experimentou longos períodos de tempo seco durante o final de julho e a maior parte de agosto. Como resultado, as expectativas de produtividade de milho e soja da Crop Watch diminuíram neste mês, embora as chuvas da semana passada tenham evitado um novo declínio nesta semana.

Apenas um produtor elevou o potencial de rendimento para o milho nesta semana, enquanto dois aumentaram as perspectivas para a soja e um reduziu sua estimativa de produtividade da oleaginosa. Muitos agricultores acreditam que as chuvas ajudaram a preservar as perspectivas já existentes de produtividade, e alguns mencionaram que o calor recente pode ter ofuscado o potencial de ganhos com as chuvas.

Alguns poucos produtores, especialmente no Cinturão do Milho do noroeste, também destacaram que as chuvas recentes estão sendo colocadas no “banco da umidade” para a próxima temporada. As safras foram plantadas em solos muito secos na maior parte do cinturão neste ano, o que aumentou a ansiedade dos produtores para o restante da temporada.

Alguns agricultores disseram nesta semana que as chuvas ajudaram no tamanho das sementes de soja, o que pode gerar uma surpresa positiva quando as colheitadeiras iniciarem os trabalhos –embora a maioria não tenha certeza de que algum potencial possa ter se somado às expectativas anteriores. Alguns produtores notaram uma confusão maior do que o normal nas perspectivas para a soja.

A localidade de Minnesota da Crop Watch liderou o total de precipitações na semana passada, com 168 milímetros (6,6 polegadas). A de Indiana havia recebido apenas 0,1 polegada até o domingo e menos de 1 polegada no total das últimas seis semanas, mas 5 polegadas foram registradas da noite para o dia na segunda-feira. Os campos do leste de Iowa receberam 2 polegadas na semana passada, enquanto as Dakotas, Nebraska, Kansas e o oeste de Illinois tiveram mais de 1 polegada.

O oeste de Iowa, sudeste de Illinois e Ohio registraram menos de 1 polegada de chuva na última semana. O menor nível de precipitação foi visto em Ohio, com 0,5 polegada.

As temperaturas mais altas de agosto fizeram com que muitos cultivos maturassem mais rápido do que o normal, e alguns campos estarão prontos para colheita já em meados de setembro. A colheita de milho precoce no Kansas já começou –e até agora os resultados são muito decepcionantes, devido ao calor extremo durante o estágio de polinização.

Mais chuvas podem estar reservadas para algumas áreas nos próximos dias, embora a partir daqui o possível benefício para a produção siga diminuindo. As áreas do oeste podem ficar mais quentes do que o normal nesta semana, enquanto temperaturas mais frias deverão prevalecer no leste.

Veja também