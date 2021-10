Análise: Botafogo não é brilhante, mas momento na Série B exige vitórias e time não passa sufoco No triunfo sobre o CRB, Alvinegro não sofre defensivamente e, apesar de mostrar dificuldade no ataque, consegue resultado positivo importante na Série B do Brasileirão

O que vale mais restando apenas dez jogos para a Série B acabar? Ser brilhante em campo e por alguma razão não conseguir o resultado ou ser competitivo, sem ter um futebol “vistoso”, mas vencer? O Botafogo ‘optou’ pela segunda opção, não sofreu e conquistou um importante resultado positivo contra o CRB, nesta sexta-feira, pelo Brasileirão.

No Estádio Nilton Santos, o Alvinegro pode ter mostrado algumas deficiências na parte ofensiva e, principalmente, no sentido de criação de jogadas, mas passou longe de sofrer ameaças do adversário e, em um jogo de seis pontos, levou a melhor e voltou para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.

O Botafogo não foi brilhante, mas pouco importa diante do contexto que a equipe vivia chegando para a partida. Derrota para o Avaí, briga entre o técnico Enderson Moreira e a torcida e dias marcados por um noticiário negativo. Tudo isso ficou para trás.

Agora, a lembrança recente por parte do Alvinegro é a festa da torcida, que compareceu em número maior do que nos outros dois jogos com público somados, e ajudou a empurrar a equipe rumo a uma vitória importante. Em campo, Joel Carli e Kanu trouxeram a segurança necessária para o Botafogo não sofrer, enquanto o ataque colocou a bola para dentro das redes mesmo com dificuldades.

Principalmente no primeiro tempo, no período que o CRB ainda tinha onze jogadores em campo, o Botafogo apresentou erros na circulação de bola. Diante da forte marcação adversária, o Alvinegro só conseguia chegar ao campo ofensivo e criar espaços pelo lado direito, com Warley.

A partir da expulsão, o CRB não conseguiu repetir a marcação de outrora e, consequentemente, o Botafogo teve mais espaço para explorar. Chay, por exemplo, passou a ter liberdade para sair do centro e cair dos lados – e é justamente assim que nasce o primeiro gol do Alvinegro.

Em termos gerais, uma atuação para dar confiança e mostrar que o Botafogo chega para a reta final da Série B vivo em busca do acesso à elite do futebol nacional.

