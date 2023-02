Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 26/02/2023 - 6:00 Compartilhe

Diante de pouco mais de 22 mil torcedores no Maracanã no último sábado, o Fluminense venceu a Portuguesa por 3 a 0 com atuação completamente distinta nos dois tempos. Depois de uma primeira etapa ruim e chata, os comandados de Fernando Diniz voltaram para os 45 minutos finais com fome e apetite de bom futebol e entregaram ao torcedor o desempenho esperado.

A tarde muito quente, típica do verão carioca, refletiu dentro de campo, e a qualidade do espetáculo foi prejudicada no início da partida. Sem conseguir criar boas chances, o Tricolor foi para o intervalo com quase 70% de posse de bola, mas apenas duas finalizações na direção do gol defendido pelo goleiro da Lusa (seis chutes no total).

A volta do intervalo, somada à queda da temperatura com o entardecer, fez o time de Laranjeiras se encontrar e jogar da forma como acostumou o torcedor desde a chegada de Fernando Diniz. A entrada de Lima, assim como foi contra o Vasco, em situação idêntica depois de um primeiro tempo ruim, também foi fundamental para a melhora.

Se o primeiro gol do jogo foi de Germán Cano, o meio-campista ex-Ceará merece pelo menos uns 50% do crédito. Saiu dos pés do camisa 45 o chute da entrada da área que o argentino desviou para matar as chances do goleiro Mota.

O desempenho no segundo tempo foi de encher os olhos. Marcando em cima, o Fluminense deu poucas chances para a Portuguesa jogar. E foi justamente em uma dessas pressões que saiu o segundo gol. Após bola recuperada no campo de ataque, Arias entregou para Cano, que tentou devolver para o colombiano. O erro do argentino acabou enganando a marcação, e o camisa 14 bateu no canto para “fazer o L” novamente.

Cano anunciou que será pai pela segunda vez (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense)

O Fluminense fechou a conta com chave de ouro. O atacante Keno, que ainda não havia balançado as redes pelo Tricolor, acertou uma bicicleta para dar números finais à partida após jogada de Arias. E por falar no colombiano, uma menção honrosa. Em mais uma bela atuação, ele mostrou que é um dos principais jogadores do país. Substituído após acertar o travessão, Arias saiu irritado com sua atuação por saber que foi bem, mas que a bola não entrou por um capricho.





Depois da vitória de sábado, o Fluminense folga neste domingo e volta agora as atenções para a partida contra o Bangu, no próximo sábado, em Brasília. A empolgação, porém, já está pela chegada do lateral-esquerdo Marcelo, que retorna ao clube após 17 anos. E se sem o ala a situação é animadora, o Tricolor mostra que com o cria de Xerém o desempenho tem tudo para crescer.

