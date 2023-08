Anajú Dorigon toma atitude após boatos de suposto affair com Cara de Sapato

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/08/2023 - 20:51 Compartilhe

Anajú Dorigon, 29 anos, teria tomado uma medida nas redes sociais após um suposto affair com o ex-BBB Antônio Cara de Sapato ter sido exposto.

De acordo com a colunista Mariana Morais, do portal Em Off, a atriz teria voltado a postagens antigas para remover a curtidas que fez na ocasião do reality que contou com a participação do lutador e do qual ele foi expulso.

Cara de Sapato deixou o BBB23 (TV Globo) após ter se envolvido em um caso de assédio cometido contra a visitante mexicana Dania Mendez.

O caso gerou repercussão nas redes sociais e internautas fizeram postagens e comentários negativos contra o lutador. Muitas dessas publicações teriam recebido curtidas de Anajú Dorigon, um sinal de que ela concorda com os comentários.

Após a exposição de possível affair, ela precisou desfazer os engajamentos.

Segundo a colunista, que teve acesso a prints antigos, a paulista havia dado like em publicações críticas ao paraibano. No Twitter já não consta nenhuma publicação curtida sobre ele curtida por ela..

Um dos tweets curtidos diria:”Guimê e Sapato estão expulsos, que bela atitude da produção. Marmanjo com mais de 30 anos na cara ainda não aprendeu a respeitar mulher”.

A moça também teria favoritado um comentário sobre ele no Instagram: “A mina chega em outro país. Primeira coisa que fazem é mexer na sua mala, sem seu consentimento. Em seguida, mesmo após dizer que tinha um ficante na outra casa, continuam tentando fazer com que beije alguém. Além do contato, mão boba rolando solta”.

Anajú Dorigon e Cara de Sapato teriam sido apresentados pela ex-BBB Bruna Griphao e, agora, estariam se conhecendo melhor. Os dois teriam optado por ficar no mesmo hotel no Rio de Janeiro e, também, teriam sido vistos juntos em um bar na capital carioca.

