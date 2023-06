Anahí tem tímpano perfurado por fone; médica alerta sobre o uso do equipamento

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues - https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 22/06/2023 - 10:42 Compartilhe

A atriz e cantora Anahí, intérprete da personagem Mia Colucci, teve o tímpano perfurado nesta semana, ao fazer um molde de fone in ear para a turnê mundial do grupo mexicano RBD, que inicia em dois meses. Na ocasião, a artista relatou que além de dor, teve perda de audição, fato que preocupou o público. Para entender o ocorrido, a ISTOÉ Gente conversou com Tatiana Abdo, otorrinolaringologista do Hospital São Luiz Anália Franco.

A especialista começou explicando que o tímpano é uma fina membrana que separa a orelha externa da orelha média, cuja função principal é transmitir o som do ar para os ossículos, que ficam dentro da orelha média, e, assim, para o órgão da audição. “Dependendo da causa, quando a pessoa tem o seu tímpano perfurado, ela pode ter uma dor súbita e muito forte. Às vezes, o ouvido pode sangrar um pouquinho, pode ter perda de audição e ficar com um zumbido. Mas, normalmente, com a resolução da perfuração, esses sintomas desaparecem”, informou.

Apesar do relato de Anahí, a médica garantiu que fones de ouvido não são ameaças aos tímpanos. “Não causam perda de audição, o problema é o mau uso. Os fones são uma realidade da vida moderna e é preciso estar atento ao volume utilizado e o tempo de exposição. Quanto mais alto o volume, menor o tempo que pode ser utilizado”, explicou.

Tatiana alertou, ainda, ao uso de objetos mais finos, que podem chegar até o tímpano, como palito de dente, chave e hastes flexíveis, por exemplo. “Os fones de ouvido normalmente, mesmo intracanalicular, que são colocados dentro do canal do ouvido, mais internamente, não chegam até a membrana timpânica”, reforçou a especialista.

Outros fatos que podem ocasionar a perfuração timpânica são: infecções ou inflamações no ouvido; viagens aéreas, durante o pouso do avião ou na decolagem, por alterações de pressão; práticas de natação ou mergulho; traumas na região.

Sobre o caso de Anahí, a otorrinolaringologista pontuou não ser uma causa frequente. Com base no relato da artista, a Tatiana acredita que a perfuração do tímpano ocorreu durante a confecção do molde, não pelo uso do fone. “Talvez tenha ficado muito longo, porque ela disse que quebrou lá dentro do ouvido e na hora da remoção acabou perfurando o tímpano. Esses fones que usamos no dia a dia, que estão disponíveis para venda, não provocam isso”, esclareceu.

Por fim, a médica informou que a cera de ouvido pode atuar como uma proteção para o canal auditivo. Além disso, orientou consultar um otorrinolaringologista ao sentir quaisquer sintomas na região e, em caso de histórico familiar de perda de audição, manter o acompanhamento preventivo. Somente um profissional da área poderá avaliar as condições de cada paciente e orientar o melhor tratamento para reestabelecer a saúde da região.

