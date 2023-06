Anahí, do RBD, tem tímpano perfurado por fone: ‘Não ouço nada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2023 - 11:02 Compartilhe

Faltando dois meses para o grupo mexicano RBD voltar aos palcos com uma turnê mundial, a atriz e cantora Anahí, intérprete da personagem Mia Colucci, teve o tímpano perfurado. A notícia foi divulgada por ela na madrugada desta quarta-feira (21), no Instagram.

Diretamente do hospital, a artista relatou que a situação aconteceu ao fazer o molde para um fone in ear. “Isso horrível que vocês estão vendo lá dentro é minha orelha. Há algumas horas estavam fazendo o molde dos fones e o material quebrou, puxaram até conseguir retirar”, contou.

Anahí compartilhou uma imagem detalhada da parte interna de seu ouvido, pontuando ser o resultado do ocorrido. “Como parece na foto, então dói. Acho que nunca chorei de dor assim. Não ouço nada! Então eu corri para o hospital. O doutor disse que há uma pequena perfuração no tímpano”, declarou. Apesar do susto, a cantora tranquilizou os fãs, garantindo que tudo “ficará perfeito”.

