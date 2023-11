Anahí deixa palco do Allianz Parque para ir ao hospital

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/11/2023 - 0:25 Para compartilhar:

A temporada de shows do RBD no Brasil segue cheia de emoções. Na noite dessa sexta-feira, 17, Anahí abandonou o show no Allianz Parque, em São Paulo, para ir ao hospital.

“Tenho que ir ao hospital para que vejam o que está acontecendo comigo, mas não quero ir agora. Quero ficar aqui, estar aqui com vocês”, declarou, em lágrimas, no palco. Mesmo doente pela segunda noite seguida, Anahí conseguiu se apresentar por uma hora antes de deixar o palco.

A cantora já vinha se queixando de febre e dores pelo corpo há alguns dias. No show de quinta, 16, ela fez uma apresentação com a voz rouca e chorou no palco ao revelar o que sentia.

Após a saída da intérprete de Mia em “Rebelde”, Dulce Maria, Christian Chávez, Maite Perroni e Christopher Uckermann concluíram o show com a ajuda da plateia.

O RBD ainda tem apresentações em São Paulo neste sábado, 18, e no domingo, 19. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da cantora e não se sabe se ela irá participar das apresentações. Além de Anahí, Dulce Maria também informou que está doente.

Aii, gente! Alguém cuida da Anahí… Nesta sexta-feira (17), a cantora voltou a se emocionar ao sentir dificuldades para cantar #Salvame durante o show da #SoyRebeldeTour em São Paulo. Ela disse que ainda poderia deixar a apresentação a qualquer momento para ir direto ao hospital… pic.twitter.com/BMf5gsKekt — Hugo Gloss (@HugoGloss) November 18, 2023

simplesmente o público fazendo os agudos da anahi em nuestro amor. ARREPIADA 😭 pic.twitter.com/2jjtykIo7c — bea triz ⋆ rbd (@byafvt) November 18, 2023

ADIOS que é uma musica que poucos sabem, o estadio inteiro cantando a parte da anahi depois que ela saiu 🥹 pic.twitter.com/eKQvQ2SnbT — Jadoca (@jadoquinhx) November 18, 2023

