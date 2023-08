Anac assina acordo para viabilizar binacionalização do Aeroporto de Rivera, no Uruguai

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2023 - 16:33 Compartilhe

O diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Pereira, assinou nesta segunda-feira, 14, um acordo que viabiliza a binacionalização do Aeroporto de Rivera, em Rivera, Uruguai. A cidade faz fronteira com Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul.

O acordo assinado faz parte de uma agenda de visita de trabalho ao país vizinho, em comitiva também integrada pelos ministros de Portos e Aeroportos, Márcio França, e das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Antes do ato assinado pela Anac, a binacionalização foi oficializada em declaração ministerial assinada por França e Vieira junto ao governo uruguaio. Os acordos permitem que o aeroporto receba voos domésticos de empresas aéreas brasileiras.

Segundo defende o governo, essas operações devem facilitar e baratear a conexão da região fronteiriça no extremo sul do Brasil com o resto do País e com o Uruguai.

Os acordos também preveem a criação de um grupo de trabalho que discutirá formas de aprofundar, por meio de um acordo bilateral, o arranjo de binacionalização do aeroporto.

