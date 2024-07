Anac amplia número de voos semanais na Base Aérea de Canoas (RS)

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/07/2024 - 9:19 Para compartilhar:

A Base Aérea de Canoas, na região metropolitana do Rio Grande do Sul, ampliou de 49 para 87 voos semanais, e novos horários para pouso e decolagem após aprovação da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

O local é usado temporariamente para voos comerciais, enquanto o Aeroporto de Salgado Filho, localizado em Porto Alegre (RS), está interditado para operação devido os alagamentos que atingiram a região, no final de abril, por conta dos temporais.

O Ministério de Portos e Aeroportos foi o responsável pela operação de mudança na tentativa de minimizar o impacto negativo provocado pelo fechamento temporário do Salgado Filho. Para o ministro Silvio Costa Filho, a ampliação de voos ameniza o problema, mas “o ministério está empenhado na retomada de operação do aeroporto de Porto Alegre, fundamental para apoiar a reconstrução econômica do estado”.

Com a aprovação, a Base Aérea de Canoas pode ter até 13 pousos e 13 decolagens por dia, ampliando assim o número de passageiros para 35 mil semanais. Os novos horários devem se concentrar na operação noturna (21h às 7h30). Essa mudança passa a valer entre 10 e 15 dias.