Ana Sátila leva a medalha de prata na canoagem slalom antes daos Jogos de Paris-2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/06/2024 - 16:36 Para compartilhar:

Ana Sátila conquistou, neste sábado, a medalha de prata na etapa da Polônia da Copa do Mundo de canoagem slalom. A brasileira completou o percurso na modalidade C1 (canoa para uma pessoa) em 105s99, três segundos atrás da australiana Jessica Fox, vencedora da prova. Martina Satkova, da República Checa, ficou com o bronze.

A atleta de 28 anos ainda disputará, neste domingo, o caiaque cross, que fará sua estreia nos Jogos de Paris. Além das duas provas, ela também brigará por medalha na categoria K1 (caiaque individual) na Olimpíada.

Grande esperança brasileira de medalha em Paris, Ana Sátila assumiu a segunda colocação do ranking com o segundo lugar na Cracóvia. Jessica Fox continua imbatível. A campeã olímpica, mesmo cometendo uma falta, ainda conseguiu ser três segundos mais rápida que a brasileira.

A etapa polonesa da Copa do Mundo de Canoagem, disputada na Cracóvia, é a última competição antes dos Jogos Olímpicos. Ana Sátila chegará credenciada pelo bom desempenho nos Jogos Pan-Americanos de 2023, na qual levou dois ouros, e da quinta posição no Mundial de 2023 (no C1 e no K1), a principal competição da modalidade, além de duas medalhas no Circuito Mundial deste ano (também foi bronze na etapa da Alemanha).

“Estou muito feliz, é a minha segunda medalha nesta temporada de Copa do Mundo e estamos no caminho certo. Agora é focar no meu próximo objetivo, que são os Jogos Olímpicos”, afirmou a canoísta.