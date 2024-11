Ana Rosa abre o coração sobre sua espiritualidade e a certeza da Vida após a morte

Redaçãoi Redação - https://istoe.com.br/author/istoe/ 04/11/2024 - 16:13 Para compartilhar:

No episódio desta semana do podcasts Dimensões, a apresentadora Rosana Beni recebe célebre atriz Ana Rosa. Em um papo repleto de histórias, Ana compartilha um pouco de sua trajetória na dramaturgia, seu despertar espiritual e sua relação com a vida após a morte.

Com mais de seis décadas de atuação, Ana é considerada a atriz que mais fez novelas na história da TV brasileira, conquistando o público com seu talento e versatilidade. Iniciou sua carreira ainda jovem e participou de produções marcantes, como Mulheres de Areia, O Profeta e Senhora do Destino. Além de seu trabalho na televisão, também se destacou no teatro e em projetos de cinema. Sua dedicação e experiência fazem dela uma referência e inspiração para diversas gerações de atores.

Na conversa, Ana compartilha diversas experiências com a vida após a morte, como a perda de sua filha Ana Luísa, que, aos 19 anos, foi vítima de um brutal atropelamento na Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro: “O apego da gente com o físico é muito forte”, comenta ela. Através da espiritualidade, Ana enfrentou a perda com muita resiliência e conta, no podcast, momentos em que a filha lhe visitou pelo plano astral.

Após a morte de sua filha, Ana estreou o espetáculo “Violetas na Janela” no Teatro Vanucci, em 1997, que já está há 25 anos em cartaz. Uma adaptação do livro homônimo, psicografado por Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho.

Ana encerra a conversa com toda a sua força e sensibilidade diante dos desafios que a vida impõe, refletindo sobre a importância da fé e da persistência em nosso próprio caminho. Sua visão equilibrada e espiritualizada sobre a existência inspira uma jornada mais leve e profunda, onde, mesmo diante das maiores dores, é possível encontrar conforto e aprendizado.

Assista ao episódio completo no Youtube!

Uma distribuição da OLA Podcasts.