Ana Paula Tabalipa diz que não consegue ficar casada com pais de seus filhos e fala sobre ‘preferência’ por vibradores

Em entrevista ao ‘O Globo’, a atriz Ana Paula Tabalipa, de 42 anos, abriu o jogo e falou sobre diversos aspectos de sua vida pessoal. Entre eles, o preconceito sofrido por seus quatro filhos terem três pais diferentes e também sobre sua relação de preferência por vibradores para se satisfazer sexualmente,

“Não consigo ficar casada com pai de filho meu. Me separei de todos quando as crianças tinham 1 ano. Quando eu vejo que estou fazendo tudo sozinha, dando jantar, levando à festinha, cuidando de tudo, eu olho para a pessoa, e falo: ‘Sai’.”, contou Tabalipa ao ‘O Globo’.

“Sofro preconceito por ser uma mulher que teve quatro filhos com três pais diferentes. Se fosse o contrário, o cara é o bom, o f. Também já escutei: ‘Agora, chega, né?’ Agora chega o quê? Eu que pago as minhas contas. Sempre quis ter muitos filhos e adoro ficar grávida! Na primeira gestação, eu era nova, tinha 21 anos. Fui muito criticada, me senti sozinha, perdi amigos. Minha filha vai saber que existe banco de esperma. Não precisa ter filho com qualquer um, pode ter sozinha”, revelou.

“Estou namorando, mas acho difícil me casar novamente com a quantidade de filhos que tenho. Gostaria de terminar a vida com um companheiro ou companheira, não no sentido de transar com ela. Porque para isso eu tenho uma gaveta de vibradores. Entre joia e vibrador, prefiro vibrador que me dá mais prazer”, completou a atriz.

